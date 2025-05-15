ВСУ ударили ракетами HIMARS по храму и мосту под Курском в день переговоров

Украинские военные атаковали храм в Тёткино Курской области в день переговоров с Россией в Стамбуле. По данным SHOT, по посёлку было нанесено не менее четырёх ударов из РСЗО HIMARS.

ВСУ ударили по мосту в Курской области. Видео © Telegram / SHOT

Также снаряды упали в районе больницы в Тёткино, там посекло окна. Разрушен мост в селе Коренево, его местные власти пообещали восстановить в кратчайшие сроки, переправа появится уже к вечеру 15 мая. Как утверждается, противник пытается усилить свою группировку в Сумской области, однако ВС РФ не допустили прорыва российской границы.