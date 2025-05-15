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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 мая, 08:38

ВСУ ударили ракетами HIMARS по храму и мосту под Курском в день переговоров

Украинские военные атаковали храм в Тёткино Курской области в день переговоров с Россией в Стамбуле. По данным SHOT, по посёлку было нанесено не менее четырёх ударов из РСЗО HIMARS.

ВСУ ударили по мосту в Курской области. Видео © Telegram / SHOT

Также снаряды упали в районе больницы в Тёткино, там посекло окна. Разрушен мост в селе Коренево, его местные власти пообещали восстановить в кратчайшие сроки, переправа появится уже к вечеру 15 мая. Как утверждается, противник пытается усилить свою группировку в Сумской области, однако ВС РФ не допустили прорыва российской границы.

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Также сообщалось, что украинские военнослужащие при помощи беспилотников более десяти раз пытались в ночь на 15 мая атаковать Мелитополь в Запорожской области, большая часть дронов была уничтожена на подлёте к городу. Погиб один человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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