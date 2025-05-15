Российские войска провели результативную ночную зачистку, нанеся удары, которые разнесли значительную часть вооружения, накопленного украинской армией оружия за период майского перемирия. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Как сообщает автор публикации, Украина теряет свои ресурсы из-за эффективных атак российских сил. В частности, в ночь на 14 мая было зафиксировано около 45 ударов по целям, расположенным сразу в 13 областях страны.

Под огнём оказались хранилища боеприпасов в Харьковской и Винницкой областях, объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, а также аэродромы ВСУ в пяти различных регионах. Эти удары, как говорится в материале, были нацелены именно на ликвидацию резервов, которые украинская сторона собирала во время затишья.