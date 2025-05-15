Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по его автомобилю на заправке под Мелитополем

Украинские военнослужащие при помощи беспилотников более десяти раз пытались в ночь на 15 мая атаковать Мелитополь в Запорожской области, большая часть дронов была уничтожена на подлёте к городу. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Этой ночью противник совершил более десяти попыток атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь БПЛА самолётного типа. Всего было 13 атак, часть БПЛА сбиты на подлёте к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора», — сказано в тексте.

По его данным, в результате атаки противника погиб один мирный житель в посёлке Акимовка, украинский дрон врезался в его автомобиль, стоявший у автозаправки.