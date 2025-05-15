Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по его автомобилю на заправке под Мелитополем
Балицкий: Беспилотники ВСУ совершили 13 атак на Мелитополь, погиб один человек
Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Украинские военнослужащие при помощи беспилотников более десяти раз пытались в ночь на 15 мая атаковать Мелитополь в Запорожской области, большая часть дронов была уничтожена на подлёте к городу. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«Этой ночью противник совершил более десяти попыток атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь БПЛА самолётного типа. Всего было 13 атак, часть БПЛА сбиты на подлёте к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора», — сказано в тексте.
По его данным, в результате атаки противника погиб один мирный житель в посёлке Акимовка, украинский дрон врезался в его автомобиль, стоявший у автозаправки.
В Минобороны РФ также сообщали, что в течение прошедшей ночи над Ростовской и Белгородской областями были уничтожены два беспилотника самолётного типа Вооружённых сил Украины. О пострадавших информации нет.