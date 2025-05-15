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Регион
15 мая, 04:18

Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В течение прошедшей ночи над Ростовской и Белгородской областями были уничтожены два беспилотника самолётного типа Вооружённых силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей», — рассказали в ведомстве.

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Ранее была отражена атака украинских беспилотников на Новошахтинск. Дежурные силы ПВО вовремя среагировали на угрозу и отразили атаку на город. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Алена Пенчугина
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