Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

В течение прошедшей ночи над Ростовской и Белгородской областями были уничтожены два беспилотника самолётного типа Вооружённых силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей», — рассказали в ведомстве.