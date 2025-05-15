Отражена атака украинских беспилотников на Новошахтинск
ПВО отражает атаку. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Беспилотники Вооружённых сил Украины пытались нанести удар по Новошахтинску. Дежурные силы ПВО вовремя среагировали на угрозу и отразили атаку на город, заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил чиновник со ссылкой на данные дежурных служб, пообещав уточнить информацию.
Несколькими часами ранее атаке украинских БПЛА подверглась и Брянская область. В результате ударов пострадали три жителя села Каменский Хутор. Двое мужчин и женщина были оперативно доставлены в медицинское учреждение.