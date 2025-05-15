Отражена атака украинских беспилотников на Новошахтинск

Беспилотники Вооружённых сил Украины пытались нанести удар по Новошахтинску. Дежурные силы ПВО вовремя среагировали на угрозу и отразили атаку на город, заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил чиновник со ссылкой на данные дежурных служб, пообещав уточнить информацию.