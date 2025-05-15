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Регион
15 мая, 02:37

Отражена атака украинских беспилотников на Новошахтинск

ПВО отражает атаку. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

ПВО отражает атаку. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Беспилотники Вооружённых сил Украины пытались нанести удар по Новошахтинску. Дежурные силы ПВО вовремя среагировали на угрозу и отразили атаку на город, заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил чиновник со ссылкой на данные дежурных служб, пообещав уточнить информацию.

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Несколькими часами ранее атаке украинских БПЛА подверглась и Брянская область. В результате ударов пострадали три жителя села Каменский Хутор. Двое мужчин и женщина были оперативно доставлены в медицинское учреждение.

Илья Пушкарев
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