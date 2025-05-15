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Регион
14 мая, 21:53

В ДНР украинский дрон-камикадзе ударил по дому, пострадала 14-летняя девочка

В Макеевке в результате атаки беспилотника ВСУ пострадала девочка-подросток

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В результате удара дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по дому в Макеевке 14-летняя девочка получила ранения. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Киева администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

«Населённый пункт Макеевка (Советский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Декабристов ранена девочка-подросток 2011 года рождения», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Два сотрудника администрации в Каменке-Днепровской ранены после удара БПЛА ВСУ
Два сотрудника администрации в Каменке-Днепровской ранены после удара БПЛА ВСУ

А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Муром Шебекинского округа. Мужчина обратился за медицинской помощью с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины.

Тимур Хингеев
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