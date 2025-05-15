В ДНР украинский дрон-камикадзе ударил по дому, пострадала 14-летняя девочка
В Макеевке в результате атаки беспилотника ВСУ пострадала девочка-подросток
Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
В результате удара дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по дому в Макеевке 14-летняя девочка получила ранения. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Киева администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.
«Населённый пункт Макеевка (Советский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Декабристов ранена девочка-подросток 2011 года рождения», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные о последствиях обстрелов продолжают поступать.
А ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Муром Шебекинского округа. Мужчина обратился за медицинской помощью с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины.