Два сотрудника администрации в Каменке-Днепровской ранены после удара БПЛА ВСУ

Вооружённые силы Украины атаковали здание администрации Каменско-Днепровского муниципального округа, используя дроны-камикадзе. Целенаправленный удар беспилотников пришёлся на административный центр города, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дроны ВСУ атаковали здание администрации Каменки-Днепровской. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

В результате пострадали два сотрудника администрации, получившие лёгкие ранения. Им была оказана немедленная медицинская помощь в местной больнице, после чего пострадавшие продолжат лечение амбулаторно.

«Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов, сброшенных с дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов», — заявил губернатор.

Водителям, планирующим поездки в Каменку-Днепровскую, рекомендовано временно воздержаться от путешествий. Опасность новых атак сохраняется, оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности.