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Регион
14 мая, 11:54

Два сотрудника администрации в Каменке-Днепровской ранены после удара БПЛА ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы Украины атаковали здание администрации Каменско-Днепровского муниципального округа, используя дроны-камикадзе. Целенаправленный удар беспилотников пришёлся на административный центр города, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Дроны ВСУ атаковали здание администрации Каменки-Днепровской. Видео © Telegram / Балицкий Евгений

В результате пострадали два сотрудника администрации, получившие лёгкие ранения. Им была оказана немедленная медицинская помощь в местной больнице, после чего пострадавшие продолжат лечение амбулаторно.

«Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов, сброшенных с дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов», — заявил губернатор.

Водителям, планирующим поездки в Каменку-Днепровскую, рекомендовано временно воздержаться от путешествий. Опасность новых атак сохраняется, оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Украинский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в Каменке-Днепровской
Украинский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в Каменке-Днепровской

Об ударе ВСУ по Каменке-Днепровской ранее сообщалось 5 мая. Тогда враг применил артиллерию для удара. В результате атаки более 1150 абонентов в Каменке-Днепровской остались без электроснабжения.

Оксана Попова
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