Город в Запорожской области подвергся массированному обстрелу ВСУ
Балицкий: Идёт массированный артобстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ
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Украинская армия совершила массированный артиллерийский обстрел по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, уточнив, что зафиксировано не менее шести взрывов.
В результате атаки более 1150 абонентов в Каменке-Днепровской остались без электроснабжения.
«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал Балицкий.
Ранее в Белгородской области при обстреле пострадала семья из трёх человек. Они смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу.