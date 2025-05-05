Город в Запорожской области подвергся массированному обстрелу ВСУ

Украинская армия совершила массированный артиллерийский обстрел по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, уточнив, что зафиксировано не менее шести взрывов.

В результате атаки более 1150 абонентов в Каменке-Днепровской остались без электроснабжения.

«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал Балицкий.

