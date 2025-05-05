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Регион
5 мая, 14:18

Город в Запорожской области подвергся массированному обстрелу ВСУ

Балицкий: Идёт массированный артобстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Украинская армия совершила массированный артиллерийский обстрел по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, уточнив, что зафиксировано не менее шести взрывов.

В результате атаки более 1150 абонентов в Каменке-Днепровской остались без электроснабжения.

«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал Балицкий.


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Ранее в Белгородской области при обстреле пострадала семья из трёх человек. Они смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу.

Наталья Афонина
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