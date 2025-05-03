В Белгородской области при обстреле пострадала семья из трёх человек

В селе Архангельское Шебекинского округа Белгородской области произошёл взрыв боеприпаса во дворе частного дома, в результате чего пострадала семья из трёх человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи пожилую женщину доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, её 16-летнего внука госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Отец подростка отказался от предложенной госпитализации.