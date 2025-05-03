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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 мая, 20:08

В Белгородской области при обстреле пострадала семья из трёх человек

В селе Архангельское Шебекинского округа Белгородской области произошёл взрыв боеприпаса во дворе частного дома, в результате чего пострадала семья из трёх человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи пожилую женщину доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, её 16-летнего внука госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Отец подростка отказался от предложенной госпитализации.

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Также 3 мая ВСУ атаковали несколько сёл в Брянской области. В селе Чуровичи FPV-дрон поразил специализированный кормовоз. Водитель получил минно-взрывные и осколочные ранения и был госпитализирован.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артём Гапоненко
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