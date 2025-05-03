В Белгородской области при обстреле пострадала семья из трёх человек
В селе Архангельское Шебекинского округа Белгородской области произошёл взрыв боеприпаса во дворе частного дома, в результате чего пострадала семья из трёх человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи пожилую женщину доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, её 16-летнего внука госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Отец подростка отказался от предложенной госпитализации.
Также 3 мая ВСУ атаковали несколько сёл в Брянской области. В селе Чуровичи FPV-дрон поразил специализированный кормовоз. Водитель получил минно-взрывные и осколочные ранения и был госпитализирован.
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