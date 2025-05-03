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3 мая, 18:55

ВСУ атаковали несколько сёл в Брянской области, пострадал мирный житель

Фото © freepik

Фото © freepik

В Брянской области в результате атаки украинских дронов пострадал сотрудник агрохолдинга «Мираторг», сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, целями ударов стали населённые пункты и объекты агропромышленного предприятия в приграничных районах.

В селе Чуровичи FPV-дрон поразил специализированный кормовоз. Водитель получил минно-взрывные и осколочные ранения и был госпитализирован. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, атаки дронов-камикадзе привели к повреждению производственного здания и автобуса «Мираторг» в селе Зерново Суземского района. В селе Кирилловка Климовского района в результате сброса взрывных устройств с зажигательной смесью сгорели шесть домов, а в селе Страчово — два жилых строения. В Ломаковке Стародубского округа дом был повреждён после удара тремя FPV-дронами.

ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область дронами трёх типов
ВСУ атаковали Кубань и Ростовскую область дронами трёх типов

Ранее Life.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны России успешно предотвратили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Мурманской областью. В результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Новороссийске, произошедшей в ночное время, были выявлены повреждения в 95 квартирах. Две из них получили серьёзные разрушения.

Анастасия Никонорова
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