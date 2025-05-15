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14 мая, 22:11

Богомаз: Три человека пострадали в результате налёта дронов на Брянскую область

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Село Каменский Хутор в Климовском районе Брянской области подверглось атаке украинских беспилотников, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Согласно заявлению чиновника, украинские формирования использовали дроны-камикадзе для нанесения удара по населённому пункту.

«К сожалению, ранения получили три мирных жителя», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Пострадавшие, двое мужчин и женщина, оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 мирных жителей
В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 мирных жителей

Аналогичный инцидент произошёл ранее в Белгородской области, где мирный житель получил ранения в результате атаки БПЛА ВСУ в селе Муром Шебекинского округа. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о минно-взрывной травме и осколочных ранениях у пострадавшего.

Антон Голыбин
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