Богомаз: Три человека пострадали в результате налёта дронов на Брянскую область

Село Каменский Хутор в Климовском районе Брянской области подверглось атаке украинских беспилотников, в результате чего пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Согласно заявлению чиновника, украинские формирования использовали дроны-камикадзе для нанесения удара по населённому пункту.

«К сожалению, ранения получили три мирных жителя», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Пострадавшие, двое мужчин и женщина, оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.