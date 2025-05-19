Украинский БПЛА атаковал автобус в белгородском Шебекино, водитель ранен

В результате атаки украинского беспилотника по белгородскому Шебекино был повреждён автобус. Также ранило водителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

Также в ходе атаки были повреждены два транспортных средства, добавил губернатор.