Украинский БПЛА атаковал автобус в белгородском Шебекино, водитель ранен
Гладков: Украинский БПЛА повредил автобус в Белгородской области, водитель ранен
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В результате атаки украинского беспилотника по белгородскому Шебекино был повреждён автобус. Также ранило водителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.
Также в ходе атаки были повреждены два транспортных средства, добавил губернатор.
Ранее в Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля школы. Огонь быстро распространился на площадь 20х20 метров. Сообщается, что никто не пострадал, инфраструктура получила средние повреждения.