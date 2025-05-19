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Регион
19 мая, 05:16

Украинский БПЛА атаковал автобус в белгородском Шебекино, водитель ранен

Гладков: Украинский БПЛА повредил автобус в Белгородской области, водитель ранен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В результате атаки украинского беспилотника по белгородскому Шебекино был повреждён автобус. Также ранило водителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

Также в ходе атаки были повреждены два транспортных средства, добавил губернатор.

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Ранее в Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля школы. Огонь быстро распространился на площадь 20х20 метров. Сообщается, что никто не пострадал, инфраструктура получила средние повреждения.

Мария Любицкая
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