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Регион
19 мая, 04:42

За прошедшую неделю ВСУ пытались более 200 раз атаковать Донецкую Народную Республику

УФСБ: За неделю система «Купол Донбасса» отразила 241 атаку БПЛА на ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Более 200 воздушных атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) было сорвано над городами ДНР за прошедшую неделю. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Согласно данным ведомства, система «Купол Донбасса» зафиксировала и пресекла 241 попытку пересечения охраняемого периметра Донецка, Макеевки и Горловки украинскими беспилотниками. Горловку ВСУ пытались атаковать двумя беспилотниками типа «летающее крыло» и двумя квадрокоптерами, вооружёнными боевыми зарядами.

«За прошедшую неделю система «Купол Донбасса» зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки. <...> Всего за неделю система РЭБ перехватила 49 вражеских беспилотников над Горловкой», — уточнили в УФСБ.

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Ранее в Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля школы. Огонь охватил площадь 20х20 метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Серьёзных последствий нет.

Антон Голыбин
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