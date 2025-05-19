За прошедшую неделю ВСУ пытались более 200 раз атаковать Донецкую Народную Республику

Более 200 воздушных атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) было сорвано над городами ДНР за прошедшую неделю. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Согласно данным ведомства, система «Купол Донбасса» зафиксировала и пресекла 241 попытку пересечения охраняемого периметра Донецка, Макеевки и Горловки украинскими беспилотниками. Горловку ВСУ пытались атаковать двумя беспилотниками типа «летающее крыло» и двумя квадрокоптерами, вооружёнными боевыми зарядами.

«За прошедшую неделю система «Купол Донбасса» зафиксировала и пресекла 241 попытку украинских беспилотников пересечь охраняемый периметр Донецка, Макеевки и Горловки. <...> Всего за неделю система РЭБ перехватила 49 вражеских беспилотников над Горловкой», — уточнили в УФСБ.