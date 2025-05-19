Украинские войска восемь раз обстреляли населённые пункты ДНР за сутки

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) восемь раз открывали огонь по населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Согласно сообщению, в результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал. Зафиксированы повреждения двух объектов гражданской инфраструктуры. Всего было выпущено 26 единиц различных боеприпасов.

«Восемь фактов вооружённых атак ВСУ зафиксировано за прошедшие сутки. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступало», — говорится в сообщении управления.