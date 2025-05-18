Российски войска сорвали атаку ВСУ в ДНР благодаря пленному украинскому солдату
ТАСС: Украинский солдат сдался в плен и выдал все маршруты ВСУ в ДНР
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Российским войскам удалось сорвать контратаку и уничтожить пехоту ВСУ в Новоалександровке в ДНР благодаря информации, полученной от сдавшегося в плен украинского солдата. Командир штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Шамиль Раджабов сообщил, что пленный раскрыл маршруты перемещения групп своих сослуживцев и координаты нахождения пехотных подразделений противника в населённом пункте.
«Один из них рассказал полностью всю информацию о том, как они заходили в данный населённый пункт, в какое время, каким маршрутом, по сколько групп и когда именно действовали, что позволило нам уже контролировать непосредственно этот участок, по которому у них заходили люди», — поведал командир роты в беседе с ТАСС.
В результате проведённых мероприятий, по информации военнослужащего, противник понёс потери в живой силе, включая около двадцати убитых. Согласно заявлению Раджабова, в ходе обороны Новоалександровки были отражены три контратаки ВСУ, что привело к потерям в личном составе и военной технике с их стороны.
Ранее стало известно, что российский солдат, находившийся в плену у украинских военных, едва не был расстрелян ими во время отступления из населённого пункта Котляровка Харьковской области. ВСУшники приняли решение «пристрелить его напоследок».