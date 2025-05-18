Российски войска сорвали атаку ВСУ в ДНР благодаря пленному украинскому солдату

Российским войскам удалось сорвать контратаку и уничтожить пехоту ВСУ в Новоалександровке в ДНР благодаря информации, полученной от сдавшегося в плен украинского солдата. Командир штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Шамиль Раджабов сообщил, что пленный раскрыл маршруты перемещения групп своих сослуживцев и координаты нахождения пехотных подразделений противника в населённом пункте.

«Один из них рассказал полностью всю информацию о том, как они заходили в данный населённый пункт, в какое время, каким маршрутом, по сколько групп и когда именно действовали, что позволило нам уже контролировать непосредственно этот участок, по которому у них заходили люди», — поведал командир роты в беседе с ТАСС.