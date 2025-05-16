Иностранные бойцы в рядах украинской армии глубоко разочарованы тем, что им недоплачивают за участие в боевых действиях. Теперь наймиты стремятся покинуть Украину или просто тихо «досидеть» до окончания контракта. Об этом рассказал украинский военнопленный Алексей Бобров, служивший в 517-м отдельном батальоне теробороны ВСУ «Гайдамаки».

В составе их подразделения, как утверждает Бобров, были граждане США, европейских стран и Колумбии. Вопреки распространённому мнению, особенно о колумбийцах как о стойких и храбрых бойцах, реальность, по его словам, иная. Многие из них поняли, что столкнулись с войной, сильно отличающейся от их представлений, и теперь ищут любую возможность уйти или просто дождаться окончания контракта.

«За колумбийцев говорят, что хорошие воины, но на самом деле нет, это не так… любым способом они хотят уйти, поняли, что не такая война [как они представляли]. Сбежать оттуда [пытаются], как-нибудь отбыть контракт», — сказал Бобров в беседе с РИА «Новости».

Одной из ключевых причин недовольства, по утверждению пленного, являются финансовые вопросы. Он привёл в пример случай, произошедший осенью 2024 года, когда ему пришлось перевозить в госпиталь группу из восьми раненых колумбийцев. Один из них прямо пожаловался на существенное несоответствие между обещанными суммами денежного довольствия и тем, что им фактически выплачивают.

Ранее в зоне спецоперации был убит британский наёмник Кристофер Гаррет с позывным Свомпи. Он был заочно осуждён в ДНР, поскольку с января 2015 года по декабрь 2017 года он вёл боевые действия в составе нацбата «Азов»*. В соцсетях он рассказывал, что лично обучает 700 солдат ВСУ военным хитростям.