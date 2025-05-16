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Регион
16 мая, 05:10

ВСУ потеряли ещё один F-16: Истребитель рухнул из-за «ситуации» на борту

Командование Воздушных сил Украины сообщило об крушении ещё одного F-16

Истребитель F-16. Обложка © Х / zelenskyyua

Истребитель F-16. Обложка © Х / zelenskyyua

Американский истребитель F-16 потерпел крушение ночью 16 мая в зоне боевых действий на Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что связь с бортом прервалась около 3:30 утра.

По данным украинских ВС, пилот истребителя выполнял боевую задачу, но в какой-то момент на борту произошла некая «ситуация». Что именно случилось в кабине F-16 – пока неизвестно, но украинский пилот успел катапультироваться.

«Пилот увел самолёт из населённого пункта и успешно катапультировался», – заявили в командовании ВС ВСУ.

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Российские военные превратили в груду металла уже восемь F-16, так и не дав Украине насладиться «воздушным превосходством». ВСУ жалуются, что на «новых» самолётах стоят устаревшие радары, уступающие даже советским, из-за чего американские истребители не могут тягаться с российскими ВКС в воздушном бою.

Юния Ларсон
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