ВСУ потеряли ещё один F-16: Истребитель рухнул из-за «ситуации» на борту

Американский истребитель F-16 потерпел крушение ночью 16 мая в зоне боевых действий на Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что связь с бортом прервалась около 3:30 утра.

По данным украинских ВС, пилот истребителя выполнял боевую задачу, но в какой-то момент на борту произошла некая «ситуация». Что именно случилось в кабине F-16 – пока неизвестно, но украинский пилот успел катапультироваться.