«Пристрелить напоследок»: Солдаты ВСУ пытались убить пленного при бегстве из Котляровки

Во время отступления из населённого пункта Котляровка в Купянском районе Харьковской области украинские военные пытались расстрелять находившегося у них в плену российского солдата. О случившемся рассказал освобождённый командир штурмового отделения 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Мурачев.

«Когда наши ребята освобождали [позицию ВСУ. — прим. Life.ru], стрелковый бой начался. Они [украинские солдаты. — прим. Life.ru], видимо, хотели меня при отступлении напоследок пристрелить. Повезло, что в ногу попали», — рассказал он в беседе с ТАСС.