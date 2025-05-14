«Пристрелить напоследок»: Солдаты ВСУ пытались убить пленного при бегстве из Котляровки
ТАСС: ВСУ попытались расстрелять пленного во время отступления из Котляровки
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Во время отступления из населённого пункта Котляровка в Купянском районе Харьковской области украинские военные пытались расстрелять находившегося у них в плену российского солдата. О случившемся рассказал освобождённый командир штурмового отделения 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Мурачев.
«Когда наши ребята освобождали [позицию ВСУ. — прим. Life.ru], стрелковый бой начался. Они [украинские солдаты. — прим. Life.ru], видимо, хотели меня при отступлении напоследок пристрелить. Повезло, что в ногу попали», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что под видом российских военнослужащих диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась попасть на территорию Курской области. В ночное время отряд из 25 человек появился у границы со стороны Сумской области, недалеко от поселка Новый Путь в Глушковском районе.