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Регион
14 мая, 06:35

Замаскированные под бойцов ВС РФ диверсанты ВСУ пытались прорваться в курское приграничье

ВСУшники, замаскированные под бойцов ВС РФ, пытались прорваться на Курщину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Диверсанты ВСУ, переодетые в форму, схожую с российской, предприняли попытку прорыва в Курскую область, сообщает SHOT. Ночью группа из 25 человек высадилась у границы со стороны Сумской области, близ посёлка Новый Путь в Глушковском районе. Их колонна бронетехники двигалась к Павловке, но была замечена.

Российские пограничники, заранее отслеживавшие манёвры противника, пресекли атаку. Благодаря слаженной работе артиллерии и FPV-дронов диверсионная группа была полностью уничтожена на подходе к посёлку без прямого стрелкового контакта.

Третья попытка провалена: Солдаты ВСУ вновь попытались прорваться в Тёткино
Третья попытка провалена: Солдаты ВСУ вновь попытались прорваться в Тёткино

ВСУ в последние недели неоднократно пытались прорваться на территорию России. Например, четыре попытки были зафиксированы во время объявленного в честь Дня Победы перемирия. Ни одна из них не увенчалась успехом.

Оксана Попова
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