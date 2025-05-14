Замаскированные под бойцов ВС РФ диверсанты ВСУ пытались прорваться в курское приграничье

Диверсанты ВСУ, переодетые в форму, схожую с российской, предприняли попытку прорыва в Курскую область, сообщает SHOT. Ночью группа из 25 человек высадилась у границы со стороны Сумской области, близ посёлка Новый Путь в Глушковском районе. Их колонна бронетехники двигалась к Павловке, но была замечена.

Российские пограничники, заранее отслеживавшие манёвры противника, пресекли атаку. Благодаря слаженной работе артиллерии и FPV-дронов диверсионная группа была полностью уничтожена на подходе к посёлку без прямого стрелкового контакта.