При атаке ВСУ в Запорожской области погибла девушка, 4 ребёнка получили ранения
Скорая помощь. Обложка © Life.ru
В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате террористической атаки ВСУ по гражданскому автомобилю погибла 33-летняя девушка 1990 года рождения. Четверо находившихся в машине детей в возрасте 10, 9, 8 лет и годовалый младенец получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«У детей ранения средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет. Пострадавшим и семье погибшей будет оказана всесторонняя помощь», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в результате атаки ВСУ пострадали три жителя Шебекино, включая 7-летнюю девочку. Ребёнок получил контузию, его отправили в детскую областную клиническую больницу.