Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 19:54

При атаке ВСУ в Запорожской области погибла девушка, 4 ребёнка получили ранения

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области в результате террористической атаки ВСУ по гражданскому автомобилю погибла 33-летняя девушка 1990 года рождения. Четверо находившихся в машине детей в возрасте 10, 9, 8 лет и годовалый младенец получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«У детей ранения средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, угрозы для жизни нет. Пострадавшим и семье погибшей будет оказана всесторонняя помощь», написал он в своём телеграм-канале.

Возмездие близко! Русские опера идут по следу офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать Рыльск
Возмездие близко! Русские опера идут по следу офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать Рыльск

Ранее в результате атаки ВСУ пострадали три жителя Шебекино, включая 7-летнюю девочку. Ребёнок получил контузию, его отправили в детскую областную клиническую больницу.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar