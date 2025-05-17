Возмездие близко! Русские опера идут по следу офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать Рыльск
СК завёл дело о теракте после удара дрона ВСУ по электроподстанции в Рыльске
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В России следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте после удара украинского беспилотника по электроподстанции в Рыльске Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — рассказали в управлении и обещали, что установят и накажут всех причастных к данному преступлению.
Напомним, 16 мая украинский дрон атаковал Рыльск и ближайшие посёлки в Курской области. Под прицелом ВСУ оказалась местная электроподстанция. Удар пришёлся по трансформатору на её территории. Без света оказались жители сразу нескольких населённых пунктов.