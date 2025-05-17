Возмездие близко! Русские опера идут по следу офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать Рыльск

В России следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте после удара украинского беспилотника по электроподстанции в Рыльске Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — рассказали в управлении и обещали, что установят и накажут всех причастных к данному преступлению.