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17 мая, 10:22

Возмездие близко! Русские опера идут по следу офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать Рыльск

СК завёл дело о теракте после удара дрона ВСУ по электроподстанции в Рыльске

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

В России следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте после удара украинского беспилотника по электроподстанции в Рыльске Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — рассказали в управлении и обещали, что установят и накажут всех причастных к данному преступлению.

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Напомним, 16 мая украинский дрон атаковал Рыльск и ближайшие посёлки в Курской области. Под прицелом ВСУ оказалась местная электроподстанция. Удар пришёлся по трансформатору на её территории. Без света оказались жители сразу нескольких населённых пунктов.

Татьяна Миссуми
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