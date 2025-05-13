«Уходим!»: Бойцы РФ сняли ракетный удар ВСУ по курскому мосту в метре от себя
War Gonzo: Бойцы ВС РФ сняли на видео момент удара HIMARS по Курской области
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В Интернете появились кадры удара со стороны Вооружённых сил Украины по мосту в районе Тёткино в Курской области, снятые российскими военными с предельно близкого расстояния. Как сообщает телеграм-канал War Gonzo, видео было записано буквально в метрах от эпицентра событий.
Момент удара по мосту в Курской области попал на камеру. Видео © Telegram / WarGonzo
«ВСУ продолжают бить по территории России оружием иностранного производства. С мест сообщают о прилётах двух вражеских HIMARS в районе Тёткино», — сказано в сообщении.
На записи видно мостовой переход с подбитой техникой. Голос одного из бойцов предупреждает товарища об опасности — он кричит «Уходим!». Сразу после этого мост атакуют несколько вражеских ракет. После взрывов местность скрывается за облаком пыли, а автор видео, по всей видимости, падает. Согласно информации телеграм-канала, видео было снято несколько дней назад.
Также российская сторона отмечает, что регион постоянно находится под обстрелом артиллерии ВСУ, а также украинские военные наносят удары FVP-дронами.
Ранее сообщалось, что 11 мая украинские войска совершили обстрел города Рыльск в Курской области. Согласно предварительным данным, целями атаки стали гостиница и автомойка. В результате инцидента были ранены три человека. Все пострадавшие были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. СК возбудил уголовное дело о теракте. Позднее российские военные уничтожили РСЗО HIMARS, которая была задействована в атаке на Рыльск.