«Уходим!»: Бойцы РФ сняли ракетный удар ВСУ по курскому мосту в метре от себя

В Интернете появились кадры удара со стороны Вооружённых сил Украины по мосту в районе Тёткино в Курской области, снятые российскими военными с предельно близкого расстояния. Как сообщает телеграм-канал War Gonzo, видео было записано буквально в метрах от эпицентра событий.

Момент удара по мосту в Курской области попал на камеру. Видео © Telegram / WarGonzo

«ВСУ продолжают бить по территории России оружием иностранного производства. С мест сообщают о прилётах двух вражеских HIMARS в районе Тёткино», — сказано в сообщении.

На записи видно мостовой переход с подбитой техникой. Голос одного из бойцов предупреждает товарища об опасности — он кричит «Уходим!». Сразу после этого мост атакуют несколько вражеских ракет. После взрывов местность скрывается за облаком пыли, а автор видео, по всей видимости, падает. Согласно информации телеграм-канала, видео было снято несколько дней назад.