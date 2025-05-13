Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 05:07

Шокирующие откровения ВСУшника: Украинским боевикам выдают снаряжение с убитых сослуживцев

Экс-военнослужащий ВСУ рассказал о выдаче бойцам снаряжения с тел погибших

Украинские военные получают снаряжение с убитых сослуживцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские военные получают снаряжение с убитых сослуживцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины, перешедший на сторону России и воюющий в составе добровольческого батальона имени Максима Кривоноса под позывным Хантер, раскрыл подробности о бедственном положении со снаряжением в украинской армии. По его словам, бойцам ВСУ нередко приходится использовать экипировку, снятую с погибших или раненых сослуживцев. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Выдавались бронежилеты с двухсотых, с трёхсотых. У нас были такие, снятые и привезённые из Авдеевки. Были такие бронежилеты. В некоторых моментах были битые пластины. Но я когда видел, мы их сразу откидывали», — рассказал Хантер.

Он также отметил, что качество остального снаряжения, предоставляемого украинским солдатам, было крайне низким. По словам бойца, аптечки выдавались, но их содержимое было недостаточным и не соответствовало потребностям. Хантер подчеркнул, что обмундирование часто оказывалось непригодным для боевых условий, что значительно снижало шансы на выживание.

В приграничных районах Курской области остаются тела погибших солдат ВСУ
В приграничных районах Курской области остаются тела погибших солдат ВСУ

Ранее в Сети появились снимки, на которых запечатлены тела украинских военнослужащих, оставленные в Курской области. На них видны сильно разложившиеся останки, практически превращённые в мумии.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar