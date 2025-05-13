Бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины, перешедший на сторону России и воюющий в составе добровольческого батальона имени Максима Кривоноса под позывным Хантер, раскрыл подробности о бедственном положении со снаряжением в украинской армии. По его словам, бойцам ВСУ нередко приходится использовать экипировку, снятую с погибших или раненых сослуживцев. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Выдавались бронежилеты с двухсотых, с трёхсотых. У нас были такие, снятые и привезённые из Авдеевки. Были такие бронежилеты. В некоторых моментах были битые пластины. Но я когда видел, мы их сразу откидывали», — рассказал Хантер.

Он также отметил, что качество остального снаряжения, предоставляемого украинским солдатам, было крайне низким. По словам бойца, аптечки выдавались, но их содержимое было недостаточным и не соответствовало потребностям. Хантер подчеркнул, что обмундирование часто оказывалось непригодным для боевых условий, что значительно снижало шансы на выживание.