В Сети появились снимки, на которых запечатлены тела украинских военнослужащих, оставленные в Курской области. Шокирующие кадры распространили «Военкоры Русской весны». На них видны два сильно разложившихся тела, практически превращённых в мумии.

Напомним, 26 апреля подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Однако позже президент России после торжественных мероприятий в честь юбилея Победы рассказал журналистам, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую область в дни перемирия, однако эти атаки были отбиты. Противник, по его словам, понёс большие потери.