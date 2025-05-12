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Регион
12 мая, 08:53

Брошенные тела бойцов ВСУ в Курской области превратились в жуткие мумии

Фото © Shutterstock / FOTODOM / kamnuan

Фото © Shutterstock / FOTODOM / kamnuan

В Сети появились снимки, на которых запечатлены тела украинских военнослужащих, оставленные в Курской области. Шокирующие кадры распространили «Военкоры Русской весны». На них видны два сильно разложившихся тела, практически превращённых в мумии.

«Опорные пункты по всей области завалены брошенными трупами оккупантов», — сообщили авторы проекта.

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Напомним, 26 апреля подразделения Вооружённых сил Украины были полностью выдавлены с территории Курской области. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Однако позже президент России после торжественных мероприятий в честь юбилея Победы рассказал журналистам, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую область в дни перемирия, однако эти атаки были отбиты. Противник, по его словам, понёс большие потери.

Марина Фещенко
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