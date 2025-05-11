Путин: ВСУ понесли очень большие потери за три дня перемирия с Россией
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Украинские военные понесли большие потери, пытаясь атаковать Россию в течение трёх дней перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время ночного брифинга 11 мая.
«Все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понёс очень большие потери», — сказал Путин.
Напомним, президент сообщил о многократных нарушениях перемирия со стороны ВСУ и попыток прорвать границу России 8, 9 и 10 мая во время ночного брифинга в Кремле. Глава государства также уточнил, что противник пытался прорваться через границу России пять раз в районе Курской области и на стыке с Белгородской. Ещё 36 атак ВСУ зафиксировали на других направлениях. Срок объявленного Россией перемирия в честь юбилея Победы закончился в полночь 11 мая.