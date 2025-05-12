В приграничных районах Курской области остаются тела погибших солдат ВСУ
В приграничных районах Курской области, всего в нескольких километрах от государственной границы, остаётся большое количество тел погибших боевиков ВСУ. Как сообщает РИА «Новости», они были уничтожены в ходе ожесточённых боестолкновений с российскими десантниками.
«Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы», — рассказал корреспондент агентства.
Напомним, 5 и 6 мая украинские силы осуществили очередную попытку вторжения на территорию Курской области. Основной удар пришёлся на посёлок Тёткино, однако российские вооружённые силы успешно отразили атаку. На следующий день, 7 мая, противник вновь попытался атаковать, но снова столкнулся с неудачей. Президент России Владимир Путин после торжественных мероприятий в честь юбилея Победы рассказал журналистам, что ВСУ предприняли несколько попыток прорыва в Курскую область в дни перемирия, однако эти атаки были отбиты. Противник, по его словам, понёс большие потери.
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