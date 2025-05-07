Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют сорвать создание санитарной зоны в курском приграничье. Именно с этой целью противник атакует Тёткино и Новый Путь, рассказал военный журналист Геннадий Алёхин.

Эксперт отметил, что санитарная зона должна быть минимум 100 километров, а ещё лучше — 150. В таком случае ВСУ не смогут обстреливать территорию РФ ствольной артиллерией или из РСЗО, объяснил Алёхин в разговоре с радио «Комсомольская правда».