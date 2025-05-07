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Регион
7 мая, 14:07

Военный эксперт раскрыл цель дерзких вылазок ВСУ в курское приграничье

Эксперт Алёхин: ВСУ атакуют Курщину, чтобы помешать созданию санитарной зоны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют сорвать создание санитарной зоны в курском приграничье. Именно с этой целью противник атакует Тёткино и Новый Путь, рассказал военный журналист Геннадий Алёхин.

Эксперт отметил, что санитарная зона должна быть минимум 100 километров, а ещё лучше — 150. В таком случае ВСУ не смогут обстреливать территорию РФ ствольной артиллерией или из РСЗО, объяснил Алёхин в разговоре с радио «Комсомольская правда».

«Кордон по ту сторону российского приграничья должен быть прочным. И одна из целей противника — нанесение ударов по приграничным курским Тёткино и Новому Пути. Чтобы сорвать создание прочной санитарной зоны. Не говоря уже о провокациях к 9 Мая», — приводит kp.ru слова специалиста.

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Напомним, что 5 и 6 мая украинские подразделения предприняли новую попытку прорваться в Курскую область. Удар пришёлся на посёлок Тёткино, но ВС РФ отразили нападение. Сегодня противник попытался снова, но опять потерпел неудачу.

Юрий Лысенко
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