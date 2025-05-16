Украинский дрон оставил Рыльск и ближайшие посёлки без света

Курский Рыльск погрузился во тьму после атаки украинского FPV-дрона. Под прицелом ВСУ оказалась местная электроподстанция. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ЧП в телеграм-канале, отметив, что удар пришёлся по трансформатору.

«Вражеский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. В результате удара незначительно повреждён трансформатор», – написал Хинштейн.

Последствия атаки оказались весьма ощутимыми: весь Рыльск, а также близлежащие сельсоветы, посёлки Коренёво и Глушково остались без электричества. На место происшествия уже направляются аварийные бригады, которым предстоит в кратчайшие сроки ликвидировать последствия обстрела ВСУ. Хинштейн выразил надежду на скорейшее восстановление электроснабжения.