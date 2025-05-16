Гладков: Жители белгородских сёл получат выплату на аренду жилья из-за атак БПЛА

Жители приграничных сёл Белгородской области, подвергающихся атакам беспилотников, получат финансовую помощь для аренды жилья. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба в своём Telegram-канале.

Выплаты и частичная компенсация аренды будут предоставлены жителям ряда населённых пунктов в Волоконовском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах, где наблюдается повышенная активность БПЛА.

«В связи со сложной оперативной обстановкой и высокой активностью БПЛА назначаем единовременную выплату и частичное возмещение платы за аренду жилья для жителей следующих приграничных населённых пунктов: в Волоконовском районе — село Новое; в Борисовском районе — часть села Берёзовка: улицы Белгородская, Октябрьская и Коммунистическая; в Валуйском округе — в селах Карабаново, Кукуевка, Долгое и хуторе Бабка; в Грайворонском округе — села Мокрая Орловка и Рождественка; в Шебекинском округе — село Архангельское», — проинформировал глава региона.

Приём заявлений от жителей указанных населённых пунктов начнётся 19 мая через портал госуслуг. Губернатор отметил, что первые выплаты планируется произвести через две недели после начала приёма заявлений, учитывая время на проверку и согласование списков.