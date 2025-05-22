После атаки дронов ВСУ пострадали три жителя Шебекино, включая 7-летнюю девочку

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область. Пострадали трое мирных жителей, в том числе ребёнок, сообщил в личном телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате атаки дрона по частному дому ранены две женщины и 7-летняя девочка. Женщин с баротравмами бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода, девочку с контузией — в детскую областную клиническую больницу. <...> В доме повреждена кровля, также осколками посечён припаркованный рядом легковой автомобиль», — сказано в посте главы региона.

В Шебекинском округе зафиксированы разрушения в нескольких населённых пунктах. В посёлке Маслова Пристань в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли, стены и заборы. В хуторе Ржавец беспилотник повредил легковой автомобиль, а в районе посёлка Шамино атаке подверглась сельскохозяйственная техника — повреждены колеса и ёмкость.

Особенно серьёзные последствия отмечены в Белгородском районе. В селе Бессоновка зафиксирована атака тремя дронами: первый повредил остекление административного здания сельхозпредприятия и четыре служебных автомобиля, второй пробил кровлю многоквартирного дома, третий атаковал работающий в поле трактор. В селе Ясные Зори и посёлке Октябрьский повреждены кровли и фасады частных домов, выбиты окна.

В Борисовском районе в селе Берёзовка в результате удара беспилотника в частном доме выбиты окна, пробита кровля и повреждён забор. В районе посёлка Борисовка дрон атаковал легковой автомобиль, повредив его кузов. Спасательные службы и местные власти продолжают работу по ликвидации последствий атак и оказанию помощи пострадавшим.