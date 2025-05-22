12 человек, включая двух детей, пострадали при массированном ударе ВСУ по Льгову
ВСУ атаковали Льгов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову Курской области. Атака пришлась на трассу Курск — Рыльск — это въезд в город. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13-ти и 16-ти лет. У 13-летнего ребёнка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин. У всех диагностированы осколочные ранения и ушибы», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадали четыре автомобиля, один многоквартирный дом и два частных дома. В зданиях выбиты стекла, фасады получили повреждения. Как только ситуация позволит, ремонтные бригады немедленно начнут работы на местах, отметил исполняющий обязанности губернатора.
Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице. Киев не в первый раз попытался расправиться с ним. Так, в марте его машину подорвали, когда он развозил хлеб.