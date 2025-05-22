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Регион
22 мая, 16:41

12 человек, включая двух детей, пострадали при массированном ударе ВСУ по Льгову

ВСУ атаковали Льгов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

ВСУ атаковали Льгов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову Курской области. Атака пришлась на трассу Курск — Рыльск — это въезд в город. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13-ти и 16-ти лет. У 13-летнего ребёнка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин. У всех диагностированы осколочные ранения и ушибы», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали четыре автомобиля, один многоквартирный дом и два частных дома. В зданиях выбиты стекла, фасады получили повреждения. Как только ситуация позволит, ремонтные бригады немедленно начнут работы на местах, отметил исполняющий обязанности губернатора.

ВСУ сбросили бомбу на магазин в курском селе, есть раненые
ВСУ сбросили бомбу на магазин в курском селе, есть раненые

Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице. Киев не в первый раз попытался расправиться с ним. Так, в марте его машину подорвали, когда он развозил хлеб.

Александра Мышляева
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