12 человек, включая двух детей, пострадали при массированном ударе ВСУ по Льгову

ВСУ нанесли массированный удар по городу Льгову Курской области. Атака пришлась на трассу Курск — Рыльск — это въезд в город. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«В результате удара, к сожалению, пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей — 13-ти и 16-ти лет. У 13-летнего ребёнка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин. У всех диагностированы осколочные ранения и ушибы», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.