ВСУ выследили курского чиновника и подорвали его машину с помощью дрона
Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона на его авто
Обложка © Телеграм / Hinshtein
ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице, информирует врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице», — написал Хинштейн и уточнил, что глава Беловского района попадает под атаку в четвёртый раз.
В ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Туле обломки БПЛА упали рядом с ФОК «Оружейник», другой дрон врезался в многоэтажку. Сейчас территория вокруг оцеплена. В регионе во время ночной атаки ВСУ пострадали два человека.