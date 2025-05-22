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Регион
22 мая, 06:25

ВСУ выследили курского чиновника и подорвали его машину с помощью дрона

Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона на его авто

Обложка © Телеграм / Hinshtein

Обложка © Телеграм / Hinshtein

ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице, информирует врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице», — написал Хинштейн и уточнил, что глава Беловского района попадает под атаку в четвёртый раз.

В ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Туле обломки БПЛА упали рядом с ФОК «Оружейник», другой дрон врезался в многоэтажку. Сейчас территория вокруг оцеплена. В регионе во время ночной атаки ВСУ пострадали два человека.

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Андрей Бражников
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