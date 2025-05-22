ВСУ выследили курского чиновника и подорвали его машину с помощью дрона

ВСУ с помощью дрона атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки и находится в больнице, информирует врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Враг вновь атаковал дроном машину главы Беловского района Николая Волобуева. Слава богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице», — написал Хинштейн и уточнил, что глава Беловского района попадает под атаку в четвёртый раз.