Проломленная крыша и выбитые окна: Пятиэтажку в Туле сняли на видео после атаки дрона

У пятиэтажки на улице Металлургов в Туле после атаки украинских дронов повреждена крыша, обломки беспилотников валяются на земле. Представители экстренных служб не исключают, что одна из частей может содержать взрывчатые вещества.

Повреждения в пятиэтажки на улице Металлургов в Туле. Видео © VK / Тульские новости

Также в здании выбиты окна. На месте работают спасатели МЧС и другие оперативные службы. Все жильцы дома были оперативно эвакуированы.