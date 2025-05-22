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22 мая, 06:17

Проломленная крыша и выбитые окна: Пятиэтажку в Туле сняли на видео после атаки дрона

На видео сняли пятиэтажку в Туле, в которую врезался украинский беспилотник

Обложка © VK / Тульские новости

Обложка © VK / Тульские новости

У пятиэтажки на улице Металлургов в Туле после атаки украинских дронов повреждена крыша, обломки беспилотников валяются на земле. Представители экстренных служб не исключают, что одна из частей может содержать взрывчатые вещества.

Повреждения в пятиэтажки на улице Металлургов в Туле. Видео © VK / Тульские новости

Также в здании выбиты окна. На месте работают спасатели МЧС и другие оперативные службы. Все жильцы дома были оперативно эвакуированы.

Ночью губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что один из украинских БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города. В результате падения обломков дронов повреждения получили жилые и нежилые здания по нескольким адресам в Туле. Погибших нет, однако два человека получили лёгкие ранения.

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Андрей Бражников
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