Проломленная крыша и выбитые окна: Пятиэтажку в Туле сняли на видео после атаки дрона
На видео сняли пятиэтажку в Туле, в которую врезался украинский беспилотник
Обложка © VK / Тульские новости
У пятиэтажки на улице Металлургов в Туле после атаки украинских дронов повреждена крыша, обломки беспилотников валяются на земле. Представители экстренных служб не исключают, что одна из частей может содержать взрывчатые вещества.
Повреждения в пятиэтажки на улице Металлургов в Туле. Видео © VK / Тульские новости
Также в здании выбиты окна. На месте работают спасатели МЧС и другие оперативные службы. Все жильцы дома были оперативно эвакуированы.
Ночью губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что один из украинских БПЛА врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города. В результате падения обломков дронов повреждения получили жилые и нежилые здания по нескольким адресам в Туле. Погибших нет, однако два человека получили лёгкие ранения.