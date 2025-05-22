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22 мая, 03:46

В ночной атаке БПЛА на Тульскую область пострадали два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Два человека пострадали в результате ночной атаки украинских дронов на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В областном центре повреждения получили ряд жилых и нежилых зданий.

«Жертв нет. Лёгкой степени ранения получили два человека, им оказана медицинская помощь»,уточнил губернатор в своём Telegram-канале.

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Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Массированный налёт продолжается, силы ПВО отражают уже десятую волну БПЛА. Граждан просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщал Life.ru, момент уничтожения одного из украинских БПЛА в небе над Тульской областью сняли на камеру. Жители Тулы сообщили по меньшей мере о десяти взрывах, которые гремели в небе над городом ночью.

Лия Мурадьян
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