В ночной атаке БПЛА на Тульскую область пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ночной атаки украинских дронов на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В областном центре повреждения получили ряд жилых и нежилых зданий.

«Жертв нет. Лёгкой степени ранения получили два человека, им оказана медицинская помощь», — уточнил губернатор в своём Telegram-канале.

Обломки одного из беспилотников упали на крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Массированный налёт продолжается, силы ПВО отражают уже десятую волну БПЛА. Граждан просят соблюдать меры безопасности.