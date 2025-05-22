Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА с начала суток выросло до 26

В ночь с 21 на 22 мая украинские войска нанесли массированный удар по Москве беспилотниками. По информации мэра столицы Сергея Собянина, военные успешно отразили несколько попыток прорыва вражеских БПЛА.

Украинские войска начали атаку ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи. К утру число сбитых БПЛА с начала суток 22 мая выросло до 26. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Мэр Москвы отметил, что все атаки были успешно отражены. Данных о пострадавших и разрушениях на земле нет.