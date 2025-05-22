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22 мая, 02:48

Число сбитых на подлёте к Москве БПЛА с начала суток выросло до 26

Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё трех вражеских БПЛА на Москву

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

В ночь с 21 на 22 мая украинские войска нанесли массированный удар по Москве беспилотниками. По информации мэра столицы Сергея Собянина, военные успешно отразили несколько попыток прорыва вражеских БПЛА.

«Военные отразили атаку ещё трёх вражеских беспилотников», – написал Собянин в телеграм-канале.

Украинские войска начали атаку ещё днём 21 мая и продолжили после полуночи. К утру число сбитых БПЛА с начала суток 22 мая выросло до 26. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Мэр Москвы отметил, что все атаки были успешно отражены. Данных о пострадавших и разрушениях на земле нет.

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Этой же ночью ВСУ атаковали дронами Тульскую область. Обломки сбитого беспилотника упали в Туле, обошлось без жертв. Уничтожение одного из БПЛА попало на видео.

Юния Ларсон
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