Обломки украинского беспилотника упали в Туле
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В ночь на 22 мая российские системы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Тульскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле. Пострадавших нет. Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте», — написал он в своём телеграм-канале.
По данным SHOT, местные жители слышали не менее 10 взрывов от работы ПВО.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Всего за прошедшие сутки было уничтожено более 30 БПЛА, пытавшихся атаковать столицу.