Обломки украинского беспилотника упали в Туле

В ночь на 22 мая российские системы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку на Тульскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Зафиксировано падение обломков беспилотника в Туле. Пострадавших нет. Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте», — написал он в своём телеграм-канале.

По данным SHOT, местные жители слышали не менее 10 взрывов от работы ПВО.