Третий аэропорт Москвы закрыли на фоне ночной атаки беспилотников
Аэропорт Внуково временно закрыли на приём и выпуск самолётов
Терминал аэропорта. Обложка © Freepik / HelloDavidPradoPerucha
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушную гавань закрыли для рейсов 22 мая в 02:04 ночи по московскому времени, сообщает Росавиация.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 02:04 мск введены в аэропорту Внуково», — указано в Telegram-канале контролирующего ведомства.
Кроме этого, как сообщал Life.ru, временный запрет на приём и выпуск воздушных судов действует в аэропортах Домодедово и Жуковский. Также остаётся закрытой воздушная гавань в Тамбове.