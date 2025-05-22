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Регион
21 мая, 23:28

Третий аэропорт Москвы закрыли на фоне ночной атаки беспилотников

Аэропорт Внуково временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Терминал аэропорта. Обложка © Freepik / HelloDavidPradoPerucha

Терминал аэропорта. Обложка © Freepik / HelloDavidPradoPerucha

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушную гавань закрыли для рейсов 22 мая в 02:04 ночи по московскому времени, сообщает Росавиация.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 02:04 мск введены в аэропорту Внуково»,указано в Telegram-канале контролирующего ведомства.

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Кроме этого, как сообщал Life.ru, временный запрет на приём и выпуск воздушных судов действует в аэропортах Домодедово и Жуковский. Также остаётся закрытой воздушная гавань в Тамбове.

Лия Мурадьян
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