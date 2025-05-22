В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полёты
Самолёт. Обложка © unsplash.com / Anna Gru
С 01:31 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, в данный момент воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
Ограничения также продолжают действовать в аэропортах Тамбова, Владимира и Калуги.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО вечером 21 мая уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами страны. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что около 30 вражеских дронов сбили на подлёте к столице.