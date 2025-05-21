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Регион
21 мая, 20:57

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полёты

Росавиация открыла аэропорты в Москве. Обложка © © Freepik / onlyyouqj

Росавиация открыла аэропорты в Москве. Обложка © © Freepik / onlyyouqj

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Жуковский и Домодедово. Запрет на вылеты отменили в 23:11 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ведомства.

В контролирующем органе добавили, что введённые ранее ограничения действовали в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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Как сообщал Life.ru, аэропорт Домодедово закрыли в 21:06, приём и выпуск самолётов в Жуковском приостановили в 21:32. Ранее в Московском регионе усилили наблюдение за работой аэропортов и авиакомпаний. Это решение принято из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.

Лия Мурадьян
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