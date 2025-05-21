В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полёты
Росавиация открыла аэропорты в Москве. Обложка © © Freepik / onlyyouqj
Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Жуковский и Домодедово. Запрет на вылеты отменили в 23:11 по московскому времени, сообщили в пресс-службе ведомства.
В контролирующем органе добавили, что введённые ранее ограничения действовали в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Как сообщал Life.ru, аэропорт Домодедово закрыли в 21:06, приём и выпуск самолётов в Жуковском приостановили в 21:32. Ранее в Московском регионе усилили наблюдение за работой аэропортов и авиакомпаний. Это решение принято из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.