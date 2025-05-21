В Москве и Подмосковье усилили мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний

В Московском регионе усилен мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства, периодически возникающими сегодня в районах временно закрытых аэропортов Центральной России, есть уходы самолётов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского региона, на запасные аэродромы», — проинформировал он.

Кореняко предупредил, что в связи с задержками прибытия воздушных судов в пункты назначения возможны нарушения расписания последующих рейсов. В настоящее время сотрудники Минтранса, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения осуществляют усиленный контроль за работой авиакомпаний и аэропортов Московского региона.