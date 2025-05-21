В Москве и Подмосковье усилили мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K
В Московском регионе усилен мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства, периодически возникающими сегодня в районах временно закрытых аэропортов Центральной России, есть уходы самолётов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского региона, на запасные аэродромы», — проинформировал он.
Кореняко предупредил, что в связи с задержками прибытия воздушных судов в пункты назначения возможны нарушения расписания последующих рейсов. В настоящее время сотрудники Минтранса, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения осуществляют усиленный контроль за работой авиакомпаний и аэропортов Московского региона.
При значительных задержках рейсов авиаперевозчики обязаны обеспечить пассажирам полный комплекс услуг в соответствии с действующим законодательством, добавил представитель ведомства. Речь идёт о предоставлении питания, прохладительных напитков, а при необходимости — организации проживания в гостинице. Эти требования зафиксированы в Федеральных авиационных правилах, утверждённых приказом Минтранса №82 от 28.06.2007.
Напомним, ранее аэропорты Московского региона в третий раз день перешли на ограниченный режим работы из-за угрозы атаки беспилотников. Ранее такие меры принимались в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о сбитии 18 БПЛА, летевших на столицу. О работе средств противовоздушной обороны сообщала и мэр городского округа Домодедово — один из сбитых над городом дронов упал на территории детского сада «Василёк».