Росавиация обсуждает возобновление полётов с рядом зарубежных стран

Вопросы возобновления полётов обсуждаются с рядом зарубежных стран, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Его заявление прозвучало на форуме HeliRussia 2024. Ведомство ведёт постоянную работу с МИДом, Минтрансом и Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения.

«Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полёты, готовы их возобновлять», — отметил Ядров.

Он добавил, что есть государства, готовые принимать российские авиакомпании. При этом руководитель Росавиации подчеркнул важность предоставления гарантий для обслуживания российских самолётов.

«Но нам нужны гарантии, что, к примеру, на обслуживание воздушных судов из России не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций», — уточнил Ядров.