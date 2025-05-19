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19 мая, 01:10

Росавиация обсуждает возобновление полётов с рядом зарубежных стран

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Вопросы возобновления полётов обсуждаются с рядом зарубежных стран, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Его заявление прозвучало на форуме HeliRussia 2024. Ведомство ведёт постоянную работу с МИДом, Минтрансом и Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения.

«Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полёты, готовы их возобновлять», — отметил Ядров.

Он добавил, что есть государства, готовые принимать российские авиакомпании. При этом руководитель Росавиации подчеркнул важность предоставления гарантий для обслуживания российских самолётов.

«Но нам нужны гарантии, что, к примеру, на обслуживание воздушных судов из России не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций», — уточнил Ядров.

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Ранее сообщалось, что Россию и Малайзию свяжут прямые авиарейсы. Об открытии прямого авиасообщения между двумя странами сообщил президент РФ Владимир Путин. Это позволит укрепить деловые и гуманитарные связи между Москвой и Куала-Лумпуром.

Антон Голыбин
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