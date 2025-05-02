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2 мая, 10:48

Эксперт ответила, будут ли поднимать цены на авиабилеты в Абхазию

Эксперт Ракулова: Спрогнозировать цены на рейс из Москвы в Сухум очень трудно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Strukov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Strukov

Авиасообщение между Москвой и Сухумом возобновилось спустя после 30-летнего перерыва. Теперь добраться до популярного туристического места стало легче — всего 3,5 часа полёта вместо двух суток на поезде и автобусах. Сейчас билет на рейс стоит 14,7 тысячи рублей, однако цена может неприятно измениться, предупреждает эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова.

«Пока сложно прогнозировать, как поведут себя авиакомпании по ценам, поскольку у них нет конкуренции — 3,5 часа относительно двух суток — это большая экономия времени.<…> Предугадать, что будет в сезон, очень сложно», — заявила эксперт в интервью 360.ru.

Однако рейс из Москвы в Сухум удобен только для жителей столицы. Теперь им не нужно ехать до Адлера, добираться до границы на микроавтобусе и пересаживаться на абхазский транспорт. Остальным россиянам придётся долго добираться до московского аэропорта.

Напомним, что вчера в аэропорту Сухума приземлился первый после 30-летнего перерыва рейс из Москвы. Кроме того, была запущена электричка, связавшая Россию и Абхазию. Поезд запущен на участке движения Имеретинский Курорт — Сухум. Согласно представленному расписанию, поезда «Диоскурия» будут совершать два рейса в сутки.

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Полина Никифорова
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