Эксперт ответила, будут ли поднимать цены на авиабилеты в Абхазию

Авиасообщение между Москвой и Сухумом возобновилось спустя после 30-летнего перерыва. Теперь добраться до популярного туристического места стало легче — всего 3,5 часа полёта вместо двух суток на поезде и автобусах. Сейчас билет на рейс стоит 14,7 тысячи рублей, однако цена может неприятно измениться, предупреждает эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова.

«Пока сложно прогнозировать, как поведут себя авиакомпании по ценам, поскольку у них нет конкуренции — 3,5 часа относительно двух суток — это большая экономия времени.<…> Предугадать, что будет в сезон, очень сложно», — заявила эксперт в интервью 360.ru.