После 30-летнего перерыва Сухум принял первый регулярный авиарейс из Москвы

В аэропорту Сухума приземлился первый регулярный рейс из Москвы после 30-летнего перерыва. Согласно данным табло аэропорта «Внуково», рейс, выполняемый авиакомпанией «ЮВТ аэро», успешно приземлился в 19:22 по местному времени (18:22 мск).

В Грузии возобновление авиасообщения между РФ и Абхазией поспешили осудить. Первый вице-премьер, министр экономики страны Леван Давиташвили заявил, что перелёты между странами якобы нарушают нормы Международной организации гражданской авиации (IKAO), а российские авиакомпании находятся под международными санкциями.