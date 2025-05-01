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Регион
1 мая, 17:09

После 30-летнего перерыва Сухум принял первый регулярный авиарейс из Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Mochenov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Mochenov

В аэропорту Сухума приземлился первый регулярный рейс из Москвы после 30-летнего перерыва. Согласно данным табло аэропорта «Внуково», рейс, выполняемый авиакомпанией «ЮВТ аэро», успешно приземлился в 19:22 по местному времени (18:22 мск).

В Грузии возобновление авиасообщения между РФ и Абхазией поспешили осудить. Первый вице-премьер, министр экономики страны Леван Давиташвили заявил, что перелёты между странами якобы нарушают нормы Международной организации гражданской авиации (IKAO), а российские авиакомпании находятся под международными санкциями.

Напомним, что власти Абхазии сами попросили РФ помочь в создании постоянного авиасообщения. В феврале состоялся первый тестовый полёт из Москвы в Сухум. Самолёт привёз домой абхазских студентов.

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Полина Никифорова
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