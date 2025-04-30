На вокзале Донецка впервые за 10 лет вновь появятся электрички

Железнодорожный вокзал Донецка, закрытый с 2014 года, возобновит свою работу. Первое пригородное сообщение будет запущено 9 мая, о чём сообщил Олег Калеватых, первый заместитель гендиректора ФГУП «Железные дороги Новороссии».

«С 2014 года не было движения до вокзала. С 9 мая с вокзала поедут пригородные поезда», — заявил Калеватых в интервью ТАСС.

Пресс-служба предприятия сообщила, что из Донецка возобновлено движение электропоездов до Ясиноватой, Успенской и Дебальцево, а также в обратном направлении.