Города-побратимы: В Петербурге пустили рейсовый автобус до Мариуполя

Первый автобус сегодня отправился из Санкт-Петербурга в Мариуполь с автовокзала на Обводном канале, сообщает пресс-служба Смольного. Автобус будет выезжать из города на Неве в 09:00 по нечётным числам. Время в пути составит 29 часов благодаря отсутствию промежуточных остановок. Следующие отправления запланированы на 5, 7 и 9 марта.

«Запуск автобусного маршрута «Петербург — Мариуполь» повышает транспортную доступность возвращённых в РФ регионов, обеспечивает пассажирам удобное и безопасное сообщение, ещё крепче связывает Северную столицу с нашим городом-побратимом», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Рейсу присвоен номер 8552. В салонах вмещается либо 49 пассажиров, либо 53. Все автобусы оснащены регулируемыми креслами, индивидуальными USB-розетками, просторным багажным отделением и даже холодильником.