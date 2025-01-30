«Идём по графику»: Старовойт рассказал Путину о работе по строительству ВСМ Москва — Петербург

«Мне кажется, очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа [Байкало-Амурская магистраль] было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург, тоже над этим работаем. Очень сложный проект, но пока идём по графику», — подчеркнул министр на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.