«Идём по графику»: Старовойт рассказал Путину о работе по строительству ВСМ Москва — Петербург
Старовойт: Магистраль ВСМ Москва — Петербург будет построена в срок
Строительство первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет закончено в срок, работы идут согласно графику. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.
«Мне кажется, очень символично, что практически день в день с 50-летием БАМа [Байкало-Амурская магистраль] было подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург, тоже над этим работаем. Очень сложный проект, но пока идём по графику», — подчеркнул министр на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр выразил надежду, что магистраль будет построена в срок. К слову, дорога предназначена для пассажирского движения, она пройдёт по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Уточняется, что проект позволит увеличить пассажиропоток высокоскоростного сообщения между двумя городами к 2030 году.
Напомним, что строительство ВСМ между двумя столицами России началось по личному распоряжению Владимира Путина. Москва выделила на проект 34,1 миллиарда рублей. Согласно плану, интервал движения поездов по магистрали составит всего 15 минут.
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