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23 декабря, 08:01

Раскрыто название первого в России высокоскоростного поезда

Старовойт: Первый в РФ высокоскоростной поезд будет называться «Белый Кречет»

Выбрано название для первого высокоскоростной поезда в России. Как сообщил глава Министерства транспорта Роман Старовойт, он будет носить имя «Белый Кречет».

«Да, выбрали название — «Белый Кречет», — цитирует Старовойта ТАСС.

Первая ВСМ Москва — Петербург будет введена в эксплуатацию 1 апреля 2028 года
Первая ВСМ Москва — Петербург будет введена в эксплуатацию 1 апреля 2028 года

Ранее в Москве представили полномасштабный макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет». Новый транспорт будет курсировать по ВСМ между столицей и Санкт-Петербургом. Максимальная скорость движения состава — 400 км/ч, а скорость в эксплуатации — 360 км/ч. Поезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, обсуждается вопрос о четырёх классах обслуживания. Из столицы до Санкт-Петербурга на нём можно будет доехать за 2 часа 15 минут, до Твери — за 39 минут, а из Зеленограда до центра Москвы — за 14 минут. Работа по строительству ВСМ ведётся по графику.

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