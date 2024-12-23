Раскрыто название первого в России высокоскоростного поезда

Ранее в Москве представили полномасштабный макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет». Новый транспорт будет курсировать по ВСМ между столицей и Санкт-Петербургом. Максимальная скорость движения состава — 400 км/ч, а скорость в эксплуатации — 360 км/ч. Поезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, обсуждается вопрос о четырёх классах обслуживания. Из столицы до Санкт-Петербурга на нём можно будет доехать за 2 часа 15 минут, до Твери — за 39 минут, а из Зеленограда до центра Москвы — за 14 минут. Работа по строительству ВСМ ведётся по графику.