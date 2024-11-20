Первая ВСМ Москва — Петербург будет введена в эксплуатацию 1 апреля 2028 года

Первая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга будет введена в эксплуатацию 1 апреля 2028 года. Об этом говорится в дорожной карте, опубликованной на официальном сайте «ВСМ Две столицы».