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20 ноября, 12:00

Первая ВСМ Москва — Петербург будет введена в эксплуатацию 1 апреля 2028 года

Первая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга будет введена в эксплуатацию 1 апреля 2028 года. Об этом говорится в дорожной карте, опубликованной на официальном сайте «ВСМ Две столицы».

«Москва — Санкт-Петербург <...> Высокоскоростная железнодорожная магистраль <...> 1 апреля 2028 года ввод в эксплуатацию»,указали в ВСМ.

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Напомним, строительство ВСМ между двумя столицами России началось по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина. Москва выделила на проект 34,1 миллиарда рублей. Согласно планам, интервал движения поездов по магистрали составит всего 15 минут.

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Юрий Лысенко
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