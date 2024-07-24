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24 июля, 13:36

Хуснуллин: 200 медобъектов построено и восстановлено в Донбассе и Новороссии

За два года на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей построили и реконструировали 200 объектов здравоохранения и 1300 объектов образования. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить о сегодняшних объектах, например о медицине, 200 объектов как новых построено, так и реконструировано. И плюс мы с Министерством здравоохранения сделали программу на ближайшие три года по ремонту и восстановлению объектов здравоохранения", — сказал Хуснуллин.

Помимо медицинских учреждений, за два прошедших года построено и реконструировано 1300 объектов образования, добавил Хуснуллин. По его словам, в целом по РФ ремонт ведётся примерно в 1700 объектах образования.

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Ранее Life.ru рассказывал, что суммарный ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе, Новороссии и приграничных районах превысил 734 миллиарда рублей. Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Николай Рюмин
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