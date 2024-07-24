Путин: Вся Россия поддерживает Донбасс и Новороссию

Вся Россия поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни на земле, которая столетиями была неотъемлемой частью нашей страны. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых российских субъектов.

Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Фактически вся страна, миллионы людей, волонтёрские и другие общественные организации поддерживают Донбасс и Новороссию, помогают им раскрыть свой колоссальный потенциал созидания и роста, наладить мирную, благополучную жизнь на земле, которая на протяжении столетий была неотъемлемой частью РФ", — сказал глава государства.

По его словам, сейчас очень важно создавать достойные условия для жителей новых российских субъектов. В частности, необходимо в оперативном порядке ремонтировать и возводить новый жилой фонд, а также строить социальные и транспортные объекты.

В совещании приняли участие, в частности, главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно, а также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, директор ФСБ Александр Бортников.